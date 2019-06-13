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محافظ أسوان يعتمد التنسيق ودرجات قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية

الخميس، 13 يونيو 2019 05:32 م
محافظ أسوان يعتمد التنسيق ودرجات قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعتمد أحمد إبراهيم ،  محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الفنى للعام الدراسى القادم 2019/2020 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.
 
وسيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 210 درجة ، فى حين سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( الخاص ) 140 درجة ، بينما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( فصول الخدمات ) 140 درجة وخاصة أنه متوقع قبول 23 ألف و 276 طالب وطالبة بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى.
 
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بمدير عام التربية والتعليم بأسوان السيد الفيومى ،  لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة الجارية بمدارس المحافظة والإطمئنان على توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة أمام الطلاب والمراقبين ، بجانب متابعته لتنسيق درجات القبول.
 
ومن جانبه أوضح السيد الفيومى ، بأن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى تتراوح ما بين 235 درجة لفصول الطاقة الشمسية وحتى 140 درجة للمدارس الزراعية حيث سيكون أخر موعد للتقديم حتى 5 سبتمبر القادم ، أما بالنسبة لمدارس التعليم المزدوج سيكون أخر موعد هو 31 يوليو القادم عن طريق الوحدة الإقليمية.
 
وأشار الفيومى ، إلى أن محافظ أسوان قد وافق على فتح 10 فصول جديدة في تخصص فنى تركيب وصيانة طاقة شمسية للبنين وذلك بمدارس محمد حسين هلال بأسوان ، وبنبان بدراو ، وكامل يعقوب بنصر النوبة ، وكوم أمبو الصناعية ، والرمادى قبلى بإدفو وذلك بواقع 2 فصل بكل مدرسة وبكثافة طلابية 30 طالب بكل فصل دراسى .
 
 
 

محافظ اسوان

قواعد تنسيق

درجات قبول الطلاب

الثانوية العامة

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