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ما الذى يسبب تساقط الشعر بعد الخضوع للجراحة

الخميس، 13 يونيو 2019 06:30 ص
ما الذى يسبب تساقط الشعر بعد الخضوع للجراحة
كتبت إيناس البنا

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تساقط الشعر يمكن أن يحدث بسبب الجراحة أو الصدمات الجسدية بما في ذلك المرض الشديد، وحوادث السيارات ولكنه يحدث بشكل مؤقت.
 
وفقًا لموقع "Fox News" فإن الشعر لديه دورة حياة مبرمجة، وتشمل مرحلة النمو ومرحلة الراحة ومرحلة السقوط، ويمكن أن يؤثر الحدث المجهد للغاية مثل الجراحة على دورة الشعر وإجبار المزيد من الشعر نحو الدخول إلى مرحلة التخلص، وعادة ما يصبح تساقط الشعر واضحًا بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من الصدمة الجسدية أو الجراحة.
 
 
وأشار التقرير إلى أن  تساقط الشعر عادةً ما يكون غير ملحوظ حيث يفقد الأشخاص شعرًا أقل من الشعر الذي ينمو، ومع ذلك يمكن أن يتغير هذا بسبب العادات الغذائية وغير الغذائية. 
 
ففى الحالات التى يحدث فيها تساقط الشعر نتيجة لسبب غير تغذوي، فإن بصيلات الشعر تكون غير معطوبة ويجب أن ينمو الشعر بعد ستة أشهر، ويؤكد معظم الأطباء لمرضى الجراحة أن الشعر ينمو مرة أخرى بعد الجراحة خاصة من خلال الحفاظ على كمية غذائية جيدة.
 
وحذر الأطباء وفقًا لتقرير الموقع أنه إذا استمر تساقط الشعر لأكثر من عام بعد الجراحة أو بدأ أكثر من ستة أشهر بعد الجراحة، فمن المحتمل أن يكون النقص التغذوي مساهمًا في تساقط الشعر بعد الجراحة بشكل كبير ويجب العرض وقتها على طبيب تغذية. 
 
 

تساقط الشعر

العمليات الجراحية

نمو الشعر

جراحة

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