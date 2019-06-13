مؤسسة فرنتلاين للشحن: طاقم الناقلة فرنت ألتير بخير

قالت مؤسسة فرنتلاين للشحن اليوم الخميس، إن طاقم الناقلة فرنت ألتير المؤلف من 11 روسيا وجورجي واحد و11 فلبينيا لم يصب بأذى فى أعقاب انفجار.
وقالت الشركة في بيان أرسل إلى رويترز "جرى نقلهم إلى سفينة تابعة للبحرية الإيرانية".
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قالت مؤسسة فرنتلاين للشحن اليوم الخميس، إن طاقم الناقلة فرنت ألتير المؤلف من 11 روسيا وجورجي واحد و11 فلبينيا لم يصب بأذى فى أعقاب انفجار.
وقالت الشركة في بيان أرسل إلى رويترز "جرى نقلهم إلى سفينة تابعة للبحرية الإيرانية".
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