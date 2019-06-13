مؤسسة فرنتلاين للشحن: طاقم الناقلة فرنت ألتير بخير

(رويترز)

قالت مؤسسة فرنتلاين للشحن اليوم الخميس، إن طاقم الناقلة فرنت ألتير المؤلف من 11 روسيا وجورجي واحد و11 فلبينيا لم يصب بأذى فى أعقاب انفجار.