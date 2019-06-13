لمدة 3 أيام.. إغلاق جزئى لكوبرى عباس بسبب إصلاح الفواصل العرضية

أكدت محافظة الجيزة، أنه فى إطار رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ومديرية الطرق، سيتم إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بكوبرى عباس، فى اتجاه القادم من ميدان الجيزة متجهاً الى محافظة القاهرة لتسهيل حركة السيارات.

وأوضحت المحافظة أن تنفيذ الأعمال ستتطلب غلق جزئى للكوبرى لمدة 3 أيام، وذلك اعتباراً من غدًا الجمعة فى تمام الساعة 12 صباحاً وحتى يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة صباحاً .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الإدارة العامة لمرور الجيزة بضرورة التأكيد على الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين الالتزام بالإرشادات المرورية ومساعدة لجان الإدارة العامة للمرور، والتى ستكثف تواجدها بمحيط منطقة الأعمال لإرشاد المارة وقائدى المركبات، وذلك لتلافى التكدسات وتيسير حركة المرور.