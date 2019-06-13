سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 01:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

كيم كارداشيان تشكر ترامب على تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية بأمريكا.. فيديو

الخميس، 13 يونيو 2019 11:51 م
كيم كارداشيان تشكر ترامب على تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية بأمريكا.. فيديو
كتب محمد جمال ووكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواجدت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عصر اليوم الخميس، بداخل البيت الأبيض، من أجل إعلان هام، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

وأعلنت "كارداشيان" أثناء تواجدها بجوار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها نجحت في توفيرها شراكة نقل جماعي للمساجين الذي حصلوا على إفراج مبكر، من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل.

 

وأشارت إلى أنه سيتم منح المساجين السابقين، "كروت هدايا" من أجل تمتعهم بهذه الشراكة، مشيرة إلى "أنهم يرغبون في العمل والحصول على أفضل النتائج".

 

وشكرت كيم كارداشيان في إعلانها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "تعاطفه" في تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية في أمريكا. وجاء إعلان كيم كارداشيان، خلال حدث أقيم بداخل البيت الأبيض، اليوم الخميس، يروج لتوظيف السجناء المفرج عنهم مبكرا، بموجب قانون "الخطوة الأولى"، وهو قانون إصلاح العدالة الجنائية الذي وقعه دونالد ترامب في شهر ديسمبر.

 

يشار إلى أن كارداشيان زارت البيت الأبيض عدة مرات، من أجل مناقشة قضايا إصلاح العدالة الجنائية، وناشدت ترامب بمنح عفو عن أليس ماري جونسون، التي كانت تقضي عقوبة السجن بدون عفو مشروط لجرائم المخدرات.

 

وتم تخفيض عقوبات أكثر من 1000 سجين فيدرالي بسبب تشريع "الخطوة الأولى"، ، وفقا لتقرير حديث صادر عن لجنة إصدار الأحكام في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.


ترامب

كيم كاردشيان

البيت الأبيض

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيم كاردشيان لو كانت راجل أو طفلة كانت هتبقي إزاى.. فيديو وصور

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:23 م

كيم كاردشيان وكاني ويست يحفتلان بمرور 5 سنوات زواج بهذه الطريقة

الإثنين، 27 مايو 2019 03:30 م

"يطلعوا كام مصرى".. اعرف كيم كاردشيان بتكسب كام على كل صورة فى انستجرام

الإثنين، 06 مايو 2019 10:56 ص

قبل ارتدائها لماركة GUCCI.. أبرز إطلالات كيم كاردشيان فى حفل الـMet Gala.. صور

الجمعة، 03 مايو 2019 09:00 م

كريس جينر تستعرض هدايا آل كاردشيان الفخمة بمناسبة عيد الفصح

الأحد، 21 أبريل 2019 07:00 م

مصرية أصيلة.. كيم كاردشيان تعلم زوجها "يحوش فلوسه" بعد ديون 53مليون دولار

السبت، 13 أبريل 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها إلى موقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها إلى موقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة