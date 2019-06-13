ووفقا للإجراءات الجديدة، ستكون حملة الانتخابات الفيدرالية الثالثة والأربعين محدودة بـ51 يوما، حيث ستراقب هيئة الانتخابات الكندية نفقات الحملة على مرحلتين، وتبدأ المرحلة الأول في 30 يونيو الجاري وتستمر حتى التصويت على الانتخابات، بينما تبدأ المرحلة الثانية أثناء الحملة الانتخابية نفسها.

وتشمل القواعد الجديدة رفع القيود المفروضة على الناخبين غير المقيمين، مما يعني أن أي مواطن أقام في كندا سيكون قادرا على التصويت حتى وإن لم يكن مقيما فيها خلال الانتخابات.

كما تم حظر استخدام الأموال من خارج كندا لتمويل أنشطة خاضعة للقوانين الانتخابية، مثل الإعلانات التي تتهجّم مباشرة على الأحزاب أو المرشحين.