كاتدرائية شهيرة ببرشلونة تحصل على تصريح بناء بعد 137 عاما

كتب وكالات

حصلت الكاتدرائية ساجرادا فاميليا على تصريح بناء بعد 137 عاما ، وهى كنيسة كاثوليكية رومانية، تعد من أضخم كنائس أوروبا، تقع فى حى ساجرادا فاميليا بمدينة برشلونة، كاتالونيا فى إسبانيا، بحسب "روسيا اليوم" .

شُرع فى بنائها عام 1882، ورغم أن بنائها لم يكتمل إلّا أنها اختيرت سنة 2007 ضمن قائمة كنوز إسبانيا الإثنى عشر، تم تصميمها على يد المعمارى العالمى أنطونيو جاودى والذى كرس 15 عام من حياته فى بناءها حتى وفاته حيث كان يصرح بأنه ليس على عجل فى اكمال البناء، الذى استمر بعده رغم وقوع الحرب الأهلية الأسبانية عام 1936.