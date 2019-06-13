سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 05:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

كاتدرائية شهيرة ببرشلونة تحصل على تصريح بناء بعد 137 عاما

الخميس، 13 يونيو 2019 04:24 م
كاتدرائية شهيرة ببرشلونة تحصل على تصريح بناء بعد 137 عاما الكاتدرائية ساجرادا فاميليا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت الكاتدرائية ساجرادا فاميليا على تصريح بناء بعد 137 عاما ، وهى كنيسة كاثوليكية رومانية، تعد من أضخم كنائس أوروبا، تقع فى حى ساجرادا فاميليا بمدينة برشلونة، كاتالونيا فى إسبانيا، بحسب "روسيا اليوم" .

شُرع فى بنائها عام 1882، ورغم أن بنائها لم يكتمل إلّا أنها اختيرت سنة 2007 ضمن قائمة كنوز إسبانيا الإثنى عشر، تم تصميمها على يد المعمارى العالمى أنطونيو جاودى والذى كرس 15 عام من حياته فى بناءها حتى وفاته حيث كان يصرح بأنه ليس على عجل فى اكمال البناء، الذى استمر بعده رغم وقوع الحرب الأهلية الأسبانية عام 1936.

 

كاتدرائية
الكاتدرائية

 

 


كاتدرائية شهيرة

برشلونة

اسبانيا

تصريح بناء

الكاتدرائية ساجرادا فاميليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاتدرائية نوتردام فى باريس تحتفل بأول قداس بعد شهرين على الحريق السبت المقبل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:09 م

بمشاركة 28 فنانًا عالميًا.. معرض فى باريس لصالح كاتدرائية نوتردام

الأحد، 09 يونيو 2019 03:00 م

صور.. فى قداس بالكاتدرائية.. البابا تواضروس يضم أربعة أساقفة جدد للمجمع المقدس ويلبسهم حلة الآباء الرسل ويرقى مطرانًا جديدًا للخدمة بجنوب أفريقيا.. ويحذر: أموال الكنيسة ليست لكم بل أمانة فى أيديكم وعيشوا فقراء

الأحد، 09 يونيو 2019 12:26 م

قداس رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية برئاسة البابا تواضروس

الأحد، 09 يونيو 2019 10:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة