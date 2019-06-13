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فيديو وصور.. مصرى يحطم رقم قياسى ويسجل اسمه فى موسوعة جينيس

الخميس، 13 يونيو 2019 02:33 م
فيديو وصور.. مصرى يحطم رقم قياسى ويسجل اسمه فى موسوعة جينيس شاب بالوادى الجديد يدخل موسوعة جينيس فى التمرينات الرياضية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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نجح اللاعب محمود محمد أيوب، من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، فى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحطيمه الرقم القياسى فى تمرين القفز مع الانقسام على التوالى Most consecutive split jumps، وحطم رقم اللاعب الاسترالى باتريك نى بوى لارتى، متخطيا رقمه السابق بفارق 4 عدات، حيث سجل 40 عدة بينما سجل باتريك 34 عدة فقط.

وبعد تحقيق هذا الإنجاز أصبح محمود أيوب، أول حامل لرقم قياسى فى موسوعة جينيس بمحافظة  الوادى الجديد وثانى لاعب على مستوى جمهوريه مصر العربية فى الرياضة، ويستعد حاليا لكسر رقم قياسى جديد فى تمرين أخر .

وقال محمود أيوب، إنه خاطب القائمين على موسوعة جينيس عبر البريد الإلكترونى لطلب تسجيل رقم قياسى جديد فى أحد التمرينات الرياضية وهو القفز مع الانقسام على التوالى وقام بتسجيل التمرينة وفقا لاشتراطات الموسوعة وتقدم به رميا وتم اعتماده وحصل على الشهادة، بعد تحقيقه رقما جديدا بزيادة 6 عدات عن الرقم المسجل سابقا .

وأضاف أيوب أنه يستعد أيضا لتسجيل رقما قياسيا جديدا فى تمرينة العد مع ثنى الركبتين، والذى حقق فيه 235 عدة خلال 3 دقائق متفوقا على الرقم المسجل بواقع 200 عدة، ولم يتم الرد عليه باعتماد التسجيل حتى الآن، مشيرا إلى أنه متخصص فى شعبة التدريب وتخرج من كلية التربية الرياضية ويطمح خلال الفترة القادمة أن يحقق العديد من الأرقام القياسية فى التمرينات الرياضية المتخصصة .

شاب بالوادى الجديد يدخل موسوعة جينيس فى التمرينات الرياضية (1)
 

 

شاب بالوادى الجديد يدخل موسوعة جينيس فى التمرينات الرياضية (2)
 

 

شاب بالوادى الجديد يدخل موسوعة جينيس فى التمرينات الرياضية (4)
 

 

شاب بالوادى الجديد يدخل موسوعة جينيس فى التمرينات الرياضية (5)
 

 

شاب بالوادى الجديد يدخل موسوعة جينيس فى التمرينات الرياضية (6)
 

 

شاب بالوادى الجديد يدخل موسوعة جينيس فى التمرينات الرياضية (7)
 

 

شاب بالوادى الجديد يدخل موسوعة جينيس فى التمرينات الرياضية (8)
 

 


الوادى الجديد

كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد

موسوعة جينيس

صاحب الرقم القياسى بالوادى الجديد

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