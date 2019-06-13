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فيديو.. مباشر قطر: السودان تتخذ خطوات على طريق مقاطعة الحمدين

الخميس، 13 يونيو 2019 02:00 ص
فيديو.. مباشر قطر: السودان تتخذ خطوات على طريق مقاطعة الحمدين تميم
كتب: محمد إسماعيل

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قال تقرير لقناة مباشر قطر، إنه منذ الأيام الأولى لسقوط نظام عمر البشير فى السودان، اتخذت السلطات الانتقالية فى الخرطوم، موقفًا متشددًا حيال محاولات التدخل القطرية فى البلاد، حيث رفضت زيارات الوفود القطرية التى أرسلها الحمدين إلى الخرطوم، بما فيها الوفد الذى ترأسه وزير خارجية الحمدين محمد بن عبد الرحمن.
 

وأشار التقرير، إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل قرر المجلس العسكرى الانتقالى مؤخرًا، إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى الخرطوم، وطرد طاقم العمل الخاص بالقناة من السودان، ليوجه بهذا القرار صفعة جديدة لتنظيم الحمدين، ويعلن من خلال هذا القرار رفضه لسياسات التحريض والفتنة التى تنتهجها قناة الجزيرة ضد الخرطوم وتطوراتها السياسية.

 
 
 
 

مباشر قطر

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