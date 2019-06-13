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على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمى.. 30 نشاطا بيئيا للتوعية بالبحيرة

الخميس، 13 يونيو 2019 11:28 ص
على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمى.. 30 نشاطا بيئيا للتوعية بالبحيرة جانب من الأنشطة
كتبت آية دعبس

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نفذ الفرع الإقليمى للبيئة فى محافظة البحيرة 30 نشاطا للتوعية، تنوعت بين ندوات وورش عمل ولقاءات، استعداداً للاحتفال بيوم البيئة العالمى، بالتنسيق مع عدد من الجهات بالمحافظة كمديريات الصحة ومديريات الثقافة حيث تمت إقامة عدد من الندوات بالمكتبات وقصور الثقافة.
 
كما نفذ فرع البحيرة عدد من الأنشطة التوعوية بالوحدات المحلية ببدر والدلنجات والجمعيات النسائية، حيث تم التنسيق مع المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة بعدد من الأندية الرياضية، كذلك تم التنسيق مع إدارت المرور للمشاركة فى لجان فحص العوادم.
 
 
 

يوم البيئة العالمى

تلوث الهواء

البحيرة

أنشطة وزارة البيئة

حملات توعية بيئية

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