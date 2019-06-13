طلاب الثانوية العامة «كعب داير».. وأولياء الأمور: ربنا يكلل تعبنا بفائدة

كتب محمود طه حسين

يعيش طلاب الثانوية العامة أيام الامتحانات حياة أشبه بحياة الرجل الرحالة يتنقل من مكان لآخر، معاناة متكررة يوميا "كعب داير".

يحكى الطالب إسلام مجدى بالثانوية العامة يومه خلال أيام الامتحانات، قائلا: عدد ساعات النوم محدودة نخلص الامتحان نذهب إلى الدرس الخصوصى للمادة التالية، وهكذا منذ أن بدأت رحلة الامتحان وتستمر حتى تنتهى الاختبارات.

وأضاف الطالب: لازم نروح نراجع فى السنتر رغم ضياع الوقت، وبذل مجهود كبير وقطع مسألة طويلة، إلا أنهم مضطرين لذلك، متابعا: يعتبر مراجعة ليلة الامتحان بأيام السنة الدراسية كلها والدروس التى حصل عليها منذ انطلاق العام الدراسى.

ويرفع أولياء الأمور الطوارئ فى هذه الأيام، قائلين: يارب يجى بفائدة فى النهاية، فى إشارة منهم إلى حصول أبنائهم على مجاميع مرتفعة.

وقالت أم آية، إنها تعيش أيام صعبة مع ابنتها التى تؤدى امتحانات الثانوية العامة وتدعوا لها التوفيق، لافتة إلى أن أسئلة امتحان الأسبوع الأول كانت مقبولة ومطمئنة ومبشرة فى النتيجة خاصة اللغة العربية والإنجليزية.

وتابعت: "بنروح مع أولادنا لجان الامتحانات ننتظرهم من الخارج، وبنروح معاهم السنتر فى كثير من الأوقات، للاطمئنان عليهم وأيضا التأكد من جديتهم فى المذاكرة ومراجعة المنهج".

وأوضحت أنها مضطرة مثل آى أسرة بالحصول على درس خصوصى لأنه السبيل الوحيد للحصول على درجات والإجابة عن أسئلة الامتحانات.