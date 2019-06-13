طلاب الثانوية العامة «كعب داير».. وأولياء الأمور: ربنا يكلل تعبنا بفائدة

يعيش طلاب الثانوية العامة أيام الامتحانات حياة أشبه بحياة الرجل الرحالة يتنقل من مكان لآخر، معاناة متكررة يوميا "كعب داير".
يحكى الطالب إسلام مجدى بالثانوية العامة يومه خلال أيام الامتحانات، قائلا: عدد ساعات النوم محدودة نخلص الامتحان نذهب إلى الدرس الخصوصى للمادة التالية، وهكذا منذ أن بدأت رحلة الامتحان وتستمر حتى تنتهى الاختبارات.
وأضاف الطالب: لازم نروح نراجع فى السنتر رغم ضياع الوقت، وبذل مجهود كبير وقطع مسألة طويلة، إلا أنهم مضطرين لذلك، متابعا: يعتبر مراجعة ليلة الامتحان بأيام السنة الدراسية كلها والدروس التى حصل عليها منذ انطلاق العام الدراسى.
ويرفع أولياء الأمور الطوارئ فى هذه الأيام، قائلين: يارب يجى بفائدة فى النهاية، فى إشارة منهم إلى حصول أبنائهم على مجاميع مرتفعة.
وقالت أم آية، إنها تعيش أيام صعبة مع ابنتها التى تؤدى امتحانات الثانوية العامة وتدعوا لها التوفيق، لافتة إلى أن أسئلة امتحان الأسبوع الأول كانت مقبولة ومطمئنة ومبشرة فى النتيجة خاصة اللغة العربية والإنجليزية.
وتابعت: "بنروح مع أولادنا لجان الامتحانات ننتظرهم من الخارج، وبنروح معاهم السنتر فى كثير من الأوقات، للاطمئنان عليهم وأيضا التأكد من جديتهم فى المذاكرة ومراجعة المنهج".
وأوضحت أنها مضطرة مثل آى أسرة بالحصول على درس خصوصى لأنه السبيل الوحيد للحصول على درجات والإجابة عن أسئلة الامتحانات.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
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