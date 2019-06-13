طعم حلو وكمان تخسيس.. 5 فواكه هتقلل وزنك وتحافظ على رشاقتك

كتبت نهير عبد النبى

تعتبر الفواكه من أفضل الأطعمة التى يفضلها الكثيرون، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، ولكن هناك بعض أنواع الفواكه التى تحتوى على سعرات حرارية قليلة وتساعد على التخسيس بشكل صحى وحسب ما ذكره موقع healthywomen وهى:

البطيخ



بطيخ

وهو من أبرز أنواع الفواكه التى تحتوى على سعرات حرارية قليلة وتساعد على إذابة الدهون وإنقاص الوزن، كما أنه يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

التوت

يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض كما أنه يعمل على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

الكمثرى



كمثرى

تحتوى الكمثرى على نسبة كبيرة من الألياف والفيتامينات التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أنها تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون والترهلات.

التفاح

يعتبر التفاح من الفواكه المنخفضة فى السعرات الحرارية والتى تساعد على إنقاص وزن الجسم كما أنه يعمل على ضبط نسبة السكر فى الدم.

الجريب فروت

يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على حرق السعرات الحرارية وإنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

الموز



موز

من الفواكه المحببة للكثيرين وذلك نظرًا لمذاقه الطيب، كما أنه يحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فيه.