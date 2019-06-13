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ضبط 124 قضية تهرب ضريبي في حملات أمنية خلال 24 ساعة

الخميس، 13 يونيو 2019 12:48 م
ضبط 124 قضية تهرب ضريبي في حملات أمنية خلال 24 ساعة أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

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وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط (124) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".
 
ومن ناحية أخرى ، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى في ضبط (6) قضية أموال عامة.

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