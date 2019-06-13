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صور.. مراهق أمريكى يخطف طفلا من عربة تسوق أمام والدته ويلقيه على الأرض

الخميس، 13 يونيو 2019 09:57 م
صور.. مراهق أمريكى يخطف طفلا من عربة تسوق أمام والدته ويلقيه على الأرض موقف السيارات موقع الجريمة
كتب محمد جمال

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جريمة جديدة بولاية أوكلاهوما الأمريكية، نشرتها صحيفة " ذا صن " حيث قام مراهق 17 عاما  بخطف طفل من مركز للتسوق يدعى وهرب به الخاطف خارج المركز ثم ألقاة على الأرض فى موقف غريب.

 

وقام المواطنين باستدعاء الشرطة ، لتصل الشرطة ويطاردون الشاب ليلحقوا به وفجاة يتوسل المجرم للشرطة بعدم اطلاق النار عليه ،قائلا "إنى مجنون، أنا أتناول حبوب للهلوسة وأنا فى غير وعى "، واعتذر المراهق لرجال الشرطة ونُقل إلى المستشفى ليتم فحصه من قبل الأطباء.

 

وتم توجيه  تهمة الاعتداء له الأشخاص وتناول الحبوب المخدرة.

الطفلة جنسن
الطفل جنسن

 

القاء القبض على المجرم
القاء القبض على المجرم

 

خطف الطفل وإلقاؤه على الأرض
خطف الطفل وإلقاؤه على الأرض

 

موقف السيارات
موقف السيارات

 

والدة الطفلة
والدة الطفل

 


أمريكا

أوكلاهوما

خطف

هلوسة

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