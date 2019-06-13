سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 11:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. محافظة القاهرة تنتهى من إخلاء مسار محور ترعة الطوارئ وتنقل 700 أسرة.. صور

الخميس، 13 يونيو 2019 11:37 ص
صور.. محافظة القاهرة تنتهى من إخلاء مسار محور ترعة الطوارئ وتنقل 700 أسرة.. صور محافظة القاهرة تنتهى من إخلاء مسار محور ترعة الطوارئ
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، انتهاء أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع القوات المسلحة، من إخلاء مسار طريق محور ترعة الطوارئ الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحى السلام أول.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن محافظة القاهرة تمكنت من نقل وتسكين 700 أسرة حتى الآن بمشروع أهالينا 1 بحى السلام أول، مشيرا إلى أن أهالى المنطقة أغلبهم كان يسكن فى عشش وأبنية مقامة على أملاك دولة.
 
وقال إبراهيم صابر، إنه تم إزالة نحو 900 عشة ومسكن غير آمن، وتسكين المستحقين فى مشروع أهالينا، وسيتم تطوير محور ترعة الطوارىء ليربط بين منطقة جسر السويس وصولا إلى طريق القاهرة- بلبيس الصحراوى، وسيتم إنشاء الخدمات اللازمة عليه، وكذا إعادة استغلال قطع الأراضى المتوافرة، لتوفير الخدمات اللازمة للسكان، مشيرا إلى أن تطوير هذا المحور سيسهم فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.
 
62019131121223-إزالة-عقارات-وعشش-منطقة-ترعة-الطوارئ-(4)
 
62019131121223-إزالة-عقارات-وعشش-منطقة-ترعة-الطوارئ-(6)
 
62019131121238-إزالة-عقارات-وعشش-منطقة-ترعة-الطوارئ-(8)
 
62019131121238-إزالة-عقارات-وعشش-منطقة-ترعة-الطوارئ-(11)
 
62019131121238-إزالة-عقارات-وعشش-منطقة-ترعة-الطوارئ-(13)

 


ترعة الطوارئ

محور ترعة الطوارئ

السلام اول

محافظة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطوير منطقة ترعة الطوارئ بالسلام يدخل حيز التنفيذ.. إزالة 900 عشة وعقار على أملاك الدولة.. تسكين 565 أسرة بمشروع أهالينا 1.. وتنفيذ محور مرورى يربط جسر السويس بالدائرى بعرض 100 متر.. "فيديو وصور"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:00 ص

رئيس الوزراء يتفقد محور ترعة الطوارئ وتسكين أهالى العشش العشوائية غير الآمنة

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:27 م

حى السلام أول يزيل 40 عشة بمنطقة ترعة الطوارئ لتنفيذ محور مرورى.. صور

الجمعة، 31 مايو 2019 03:54 م

صور.. هدم 600 عقار وعشة بترعة الطوارئ فى السلام وتسكين الأهالى فى وحدات بديلة

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:18 م

صور.. إزالة 28 عقار وعشة فى منطقة ترعة الطوارئ بحى السلام

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة