صور.. محافظة القاهرة تنتهى من إخلاء مسار محور ترعة الطوارئ وتنقل 700 أسرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، انتهاء أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع القوات المسلحة، من إخلاء مسار طريق محور ترعة الطوارئ الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحى السلام أول.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن محافظة القاهرة تمكنت من نقل وتسكين 700 أسرة حتى الآن بمشروع أهالينا 1 بحى السلام أول، مشيرا إلى أن أهالى المنطقة أغلبهم كان يسكن فى عشش وأبنية مقامة على أملاك دولة.

وقال إبراهيم صابر، إنه تم إزالة نحو 900 عشة ومسكن غير آمن، وتسكين المستحقين فى مشروع أهالينا، وسيتم تطوير محور ترعة الطوارىء ليربط بين منطقة جسر السويس وصولا إلى طريق القاهرة- بلبيس الصحراوى، وسيتم إنشاء الخدمات اللازمة عليه، وكذا إعادة استغلال قطع الأراضى المتوافرة، لتوفير الخدمات اللازمة للسكان، مشيرا إلى أن تطوير هذا المحور سيسهم فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.