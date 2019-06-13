صور.. مأساة أسرة بها 3 أبناء مكفوفين ببنى سويف ..والمحافظ يصرف لهم 5 آلاف جنيه

بنى سويف أيمن لطفى

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بمكتبه اليوم الخميس،أسرة تعاني من ظروف اجتماعية صعبة،والتي قد التقى بها في إحدى الجولات الميدانية التي يداوم عليها للوقوف عن قرب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتواجد معهم في مختلف الظروف والمناسبات.

واستمع المحافظ لرب الأسرة سامي رمضان يقيم قرية هرم ميدوم بالواسطى، والذى استطرد في شرح ظروف أسرته الاجتماعية والصحية ، موضحا أن أبناءه الثلاثة مكفوفين،وتتراوح أعمارهم من 8 إلى 13 سنة ، والذين ولدوا بمرض " صغر القرنية" والمياه البيضاء الشديدة التي تعوق الرؤية بشكل تام ، مشيراً إلى تحدي هذه الظروف وأبناؤه يكملون دراستهم و أتموا حفظ القرآن كاملاً.

وأعرب المحافظ عن تقديره للأسرة المكافحة والتي ضربت أروع الأمثلة في التحدي ، مشيراً إلى أن الدولة، تضع المواطن البسيط في مقدمة الاهتمام من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات مثل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها سيادته وحققت نتائج طيبة في هذا المجال، وأيضاً معاشات الضمان الاجتماعي المتنوعة التي يحصل عليها حالياً قطاعات وفئات وشرائح عديدة من المجتمع

وداعب المحافظ الأطفال الثلاثة، حيث أجابه محمود "13"سنة عن مستواه الدراسي وأمنياته للمستقبل ، وبارك المحافظ للطفل " أحمد" البالغ من العمر 10 سنوات لختمه للقرآن الكريم حديثا، ومحفزاً له على الاستمرار في الاجتهاد لتحقيق أمانيه وطموحاته ، ومداعباً الطفلة "أسماء" 8 سنوات ومحفزاً لها على التفوق لتكون مثل أخويها.

وقرر المحافظ صرف إعانة مالية عاجلة قدرها خمسة آلاف جنيه لمساعدة الأسرة في ظروفها المعيشية ومصاريف العلاج ، موجها مسؤولي الصحة بالمحافظة بتسهيل كافة السبل المتاحة لمساعدة الأسرة في توفير الرعاية للأطفال الثلاثة ، مؤكداً لهم أن مكتبه دائما مفتوح ، وأن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير الحلول والبدائل لمشاكلهم واحتياجاتهم.

كما استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تقرير شركة وادي النيل للغاز عن موقف الغاز الطبيعى خلال شهر مايو الماضي، وتبين من التقرير استمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.

وأكد عبدالجابر فى تصريحات له اليوم أنه بحسب التقرير الوارد من الشركة فأنه تم توصيل الخدمة لـ 788 عميلا منزليا جديداً خلال الشهر الماضى "مايو 2019"،ليصل اجمالي العملاء المشتركين في الخدمة "منذ بداية 2019 وحتى الآن " إلى 6340، وبذلك يصبح إجمالى عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى على مستوى مراكز ومدن المحافظة 155 ألف و323 عميلا.

وأضاف محافظ بنى سويف، إنه تبين من التقرير أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، وأيضاً مشاريع توصيل الغاز بمركزي: الواسطى ، الفشن ، بجانب قريتي: الشناوية بناصر والفنت بالفشن.