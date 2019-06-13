صور.. ضبط 30 عربة كارو وتروسيكل لنبش القمامة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن مجلس مدينة شبرا الخيمة، تصديه للحالات التي تشوه المظهر العام أثناء عمليات نبش وفرز القمامة بحيي شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، بضرورة إحكام الدور الرقابي بالمتابعة المستمرة.

وأكد مجلس مدينة شبرا الخيمة، أنه يتم القضاء على كل ما يقوم بتشويه المظهر العام ومجابهه كل الظواهر السلبية التي تعمل على تقليل مجهودات الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة منظومة النظافة، فقد تم ضبط خلال فترة شهر ونصف ما يزيد عن 30 عربة كارو وتروسيكل تقوم بنبش وفرز مخلفات القمامة بشوارع المدينة، وتم التحفظ عليها ومصادرتها واتخاذ الاجراءات القانونية.

ومن ناحيته أكد اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه يتم تكثيف الحملات لمواجهة هذا النوع من السيارات والتي تشوه المنظر العام، وتتسبب في تقليل مستوى النظافة أمام المواطنين، مشيرا إلى أنه بافتتاح المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة ستعمل على القضاء على أزمة القمامة بالمدينة.



ضبط 30 عربة كارو وتروسيكل لنبش القمامة بشبرا الخيمة



ضبط 30 عربة كارو وتروسيكل لنبش القمامة بشبرا الخيمة



ضبط 30 عربة كارو وتروسيكل لنبش القمامة بشبرا الخيمة



ضبط 30 عربة كارو وتروسيكل لنبش القمامة بشبرا الخيمة



ضبط 30 عربة كارو وتروسيكل لنبش القمامة بشبرا الخيمة