صور.. رفع مخلفات الطريق بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة

كتب على عبد الرحمن

نفذت الأجهزة التنفيذية فى محافظة القاهرة، حملة لرفع مخلافات الطريق فى منطقة المعصرة ، جنوب المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، خلال الزيارة الأخيرة لمصنع تدوير المخلفات بمدينة 15 مايو، بعد ملاحظة تراكم المخلفات على جانبى الطريق فى منطقة المعصرة.

وكان قد شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة المخالفات فى المهد قبل تضاعفها واتخاذ الإجرات القانونية ضد المخالفين الاستثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة وحفاظا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول.







