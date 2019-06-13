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صور.. العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ

الخميس، 13 يونيو 2019 05:14 ص
صور.. العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ
رويترز

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التقتط عدسة وكالة الأنباء "رويرز"، صورا لكرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ، بالقرب من "بيبل بيتش جولف" بكاليفورنيا.

 وبيبل بيتش جولف لينكس، هو ملعب جولف عام على الساحل الغربي للولايات المتحدة ، ويقع في كاليفورنيا.

صور.. العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ (1)
العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ (1)

 

صور.. العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ (2)
العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ (2)

 

صور.. العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ (3)
العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ (3)

 

صور.. العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ (4)
العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ (4)

 

صور.. العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ (5)
العشرات من كرات الجولف المفقودة على أرضية المحيط الهادئ (5)

 


جولف

كرات الجولف

المحيد الهادى

كاليفورنيا

بيبل بيتش

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