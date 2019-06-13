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صحيفة سعودية: الاعتداء الحوثى الإرهابى على مطار أبها لن يمر مرور الكرام

الخميس، 13 يونيو 2019 09:40 ص
صحيفة سعودية: الاعتداء الحوثى الإرهابى على مطار أبها لن يمر مرور الكرام مطار ابها
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نددت صحيفة "الرياض" السعودية بحادث مطار أبها ظهر أمس، وقالت فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان (الجريمة والعقاب)، الاعتداء الحوثى الإرهابى على مطار أبها لن يمر مرور الكرام، بل سيكون رد الفعل على قدر بشاعة الفعل، موضحة أن استهداف منشأة مدنية بصاروخ يعتبر بكل المقاييس (جريمة حرب) لا لبس فيها، مع وجود دليل اعتراف واضح أخذ صفة العنجهية والاستكبار والتفاخر بقصف مطار مدنى وإحداث إصابات بين مسافرين عزل آمنين دون أى نوع من أنواع تأنيب الضمير، ما يؤكد أن ميليشيا الحوثى تمرست فى الإرهاب واستوعبت مبادئ النظام الإيرانى الذى صنع تلك الميليشيا ودروسه التى لقنها لها وتنفذها بكل حذافيرها فى محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي.

وأضافت الصحيفة، هى (جريمة حرب) خرقت بشكل صارخ وفاضح كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية دون وجود أى رادع أخلاقى أو إنسانى ينأى بنفسه عن استهداف منشأة مدنية، فى إصرار على إحداث أضرار فى صفوف المدنيين الذين كفلت كل الأعراف والقوانين حمايتهم وضمان أمنهم وسلامتهم، ولكن الحوثى تصرف وكأن كل تلك الأعراف والمواثيق لا وجود لها، أو بالأحرى لا قيمة لها عنده كونه ميليشيا إرهابية مارقة لا يعنيها، ما يتعلق بالأعراف والقوانين، همها الأول والأخير إرضاء سادتها فى طهران ومحاولة فك الخناق عنهم بتحويل الأنظار عن ما هم فيه من موقف أقل ما يقال عنه إنه حرج جداً لن يخرجوا منه كما يريدون أو يتوقعون عبر الممارسات الإرهابية لأذنابهم فى المنطقة.

وأشارت إلى أن ما يثير الاستغراب هو الموقف الدولى الصامت عن هذه الجريمة الإرهابية، ففى الوقت الذى كانت تسارع فيه المنظمات التى تدعى أنها إنسانية ويرتفع صوتها المبنى على تزييف الحقائق من قبل الحوثى، وتضخم أصغر الأحداث وتجعل منها حدثاً خارقاً للعادة، نجد أن صمتها دامغ فى الاعتداء الإرهابى على مطار أبها ما يكشف عن وجهها الحقيقى المتلون وغير الباحث عن الحقائق بقدر ما هو يمعن فى التجنى وقلب الحقائق لخدمة أهداف تترنح بين المعلوم والمجهول، وما الدور الذى يلعبه مارتن غريفيث المبعوث الأممى الثالث للأزمة اليمنية إلا دليل واضح على الانحياز للحوثى على حساب الشرعية اليمنية المعترف بها من دول العالم وعلى حاضر ومستقبل اليمن وشعبه.

وأكدت على أنه لدينا كل الإمكانات التى تردع الحوثى، عسكرياً وسياسياً، ونعتقد أن الرد سيكون صارماً على المسارين، لن نقف مكتوفى الأيدى عند الاعتداء على شبر من أرضنا الطاهرة.. أرض الحرمين الشريفين.


مطار ابها

السعودية

الحوثيين

استهداف المطارات السعودية

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