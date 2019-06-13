سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 03:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد إقرار قانون الشركات العائدة من الخصخصة..

شركة النيل لحليج الأقطان تبدأ مفاوضات التسوية مع الحكومة

الخميس، 13 يونيو 2019 02:01 ص
شركة النيل لحليج الأقطان تبدأ مفاوضات التسوية مع الحكومة الأقطان -أرشيفية
كتب- عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السيد عبد العليم الصيفى، رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، أن الشركة جاهزة لبدء مفاوضات التسوية مع الحكومة لإنهاء الوضع الحالى للشركة.

وقال الصيفى، إن إقرار البرلمان لقانون حول إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017،هو خطوة هامة لحل المشكلة ولحل غيرها من مشكلات الشركات الأخرى.

وأضاف أن القانون سيحل مشكلات متعلقة بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية

وينص القانون "على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.

أشار عبد العليم الصيفى إنه بعد موافقة رئيس الجمهورية على القانون ونشره فى الوقائع المصرية سنبدأ خطوات تفعيله.

وقال الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان لـ" اليوم السابع"، إن القانون سيتضمن إحالة كل الملفات المتعلقة بالشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية إلى لجنة فض المنازعات.

وحول تفاصيل الاتفاق لحل مشكلة النيل لحليج الأقطان، قال رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إنه تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة على دفع 10% لها من فروق أسعار الأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى مقابل إنهاء مشكلة الشركة وسنبدأ فورا فى ذلك مع السعى إلى إعادة التداول على السهم وزيادة رأس مال الشركة وحصول كافة المساهمين على حقوقهم".

جدير بالذكر أن العديد من الشركات ستستفيد من القانون منها المراجل البخارية وسيمو للورق وطنطا للكتان وعمر أفندى


شركات الخصخصة

الشركات العائدة من الخصخصة

قطاع الاعمال العام

السيد عبد العليم الصيفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون يساهم فى فض منازعات شركات قطاع الأعمال العام

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:31 م

قطاع الأعمال : لا نية مطلقا لتصفية الشركات

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:29 م

قطاع الأعمال: الإصلاحات الاقتصادية جذبت المستثمرين للبورصة

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:38 م

وزارة قطاع الأعمال تحدد استراتيجية من 5 آليات لمساعدة المصدرين

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:02 ص

كم شركة حكومية تحمل اسم مصر فى قطاع الأعمال العام؟.. مركز المعلومات يجيب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

هل زور أردوغان شهادته الجامعية ؟ .. تعرف على التفاصيل

هل زور أردوغان شهادته الجامعية ؟ .. تعرف على التفاصيل

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

السجل الإجرامى للأسرة الحاكمة فى قطر.. "المياسة" شقيقة الأمير متهمة بالاتجار بالبشر والآثار بأمريكا.. أخوه محمد متورط فى اختراق الحسابات الشخصية لسياسيين أمريكيين.. و"جوعان" تهرب من ديون بالملايين فى انجلترا

السجل الإجرامى للأسرة الحاكمة فى قطر.. "المياسة" شقيقة الأمير متهمة بالاتجار بالبشر والآثار بأمريكا.. أخوه محمد متورط فى اختراق الحسابات الشخصية لسياسيين أمريكيين.. و"جوعان" تهرب من ديون بالملايين فى انجلترا

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة