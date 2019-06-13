شاهد لحظة ترحيل شيما وباقي متهمى "ممارسة الدعارة"

كتب أحمد الجعفرى

رحلت الأجهزة الأمنية المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، و19 متهما ومتهمة آخرين، المتهمين بممارسة أعمال الدعارة والفجور، وتسهيل ممارسة الدعارة، إلى محبسهم عقب صدور قرار محكمة جنح العجوزة بمد أجل الحكم فى القضية لجلسة 4 يوليو المقبل.

وقبل ترحيل المتهمين إلى محبسهم تجمع حول سيارة الترحيلات عدد من أهالى المتهمين وأصدقائهم، لإلقاء نظرة عليهم قبل ترحيلهم إلى محبسهم واختلاس بضع دقائق للحديث معهم.

وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

كانت تحقيقات القضية قد كشفت أن صاحب كافيه فى المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، هو المتهم الرئيسى فى واقعة تشكيل عصابة للاتجار فى البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن فى توزيع المخدرات على الزبائن.