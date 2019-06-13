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شاهد.. كيف يستخدم تنظيم الحمدين إعلاميين كبوق للتحريض ضد الدول العربية؟

الخميس، 13 يونيو 2019 07:50 م
شاهد.. كيف يستخدم تنظيم الحمدين إعلاميين كبوق للتحريض ضد الدول العربية؟ تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أن الدوحة تستخدم إعلاميين عرب كبوق للتحريض ضد الدول العربية، وكذلك لتجميل صورة النظام القطرى وعلى رأسهم الإعلامية إيمان الحمود.

وقال تقرير قناة "مباشر قطر"، إن الحمود ،  سعودية على الورق فقط، فقد تخصصت الإعلامية السعودية المقيمة في فرنسا ،  في إثارة الأزمات والهجوم على دول الرباعي العربى، حيث إن إيمان الحمود التي اختارت أن تكون بوقًا إعلاميا لتنظيم «الحمدين»، يروج لسياسات النظام القطري وأدواته، والتي كان آخرها الحوار التي أجرته مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر في برنامج ساعة خليجية، الذي يُذاع عبر أثير راديو «مونت كارلو»، في محاولة منها لتجميل صورة النظام القطري حتى ولو بادعاءات كاذبة.

وتابع التقرير: إيمان الحمود روجت إلى أن تعيين لؤلؤة الخاطر في منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، متجاهلة أن السيدة سميرة رجب كانت قد عينت كمتحدثة باسم الحكومة البحرينية قبل عدة سنوات، ورغم تنويهها عن ذلك بعد الحلقة، إلا أن ذلك الأمر أثار موجة من التساؤلات حول دورها في غسل سمعة وتجميل صورة النظام القطري.

وأوضح التقرير، أن تاريخ إيمان الحمود يثبت محاولاتها المأجورة في تجميل الموقف القطري، ففي العام 2017 حاولت تأجيج أزمة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وذلك على خلفية كشف الصحفي السعودي محمد الساعد عن تلقيها أموال وهدايا من تنظيم الحمدين بهدف الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وتشويه نظامها.

 

 

 

 

 


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