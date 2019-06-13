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شاهد.. أسرة مريم مصطفى والمتهمات بقتلها أمام القضاء البريطانى

الخميس، 13 يونيو 2019 07:20 م
شاهد.. أسرة مريم مصطفى والمتهمات بقتلها أمام القضاء البريطانى مريم مصطفى خلال الغيبوبة قبل وفاتها
كتب: أحمد علوى

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رصدت صحيفة "ذا ناشيونال" عددا من الصور الخاصة بأسرة الفتاة المصرية مريم مصطفى التى فارقت الحياة بعد هجوم عنصرى تعرضت له، خلال تواجدهم فى مقر المحكمة فى انتظار الحكم الصادر ضد المعتديات على الفتاة.

وتضم الصور والدها محمد مصطفى ووالدتها وشقيقتها، بالإضافة إلى اثنين من المتهمات برتانيا هانتر التى تمكنت من اخفاء وجهها، وماريا فرايزر التى ارتدت غطاء للرأس ونظارة شمسية.

وقد عانت مريم مصطفى، التى كانت تبلغ من العمر 18 عاما من سكتة دماغية أدت إلى دخولها فى غيبوبة بعد الهجوم الذى وقع فى مدينة نوتنجهام فى 20 فبراير الماضى، وتوفيت بعدد ما يقرب من شهر فى 14 مارس.


محمد مصطفى والد مريم
محمد مصطفى والد مريم

 

 

نسرين ابو العنين وابنتها ملاك
نسرين ابو العنين وابنتها ملاك
 
بريتانيا هنتر إحدى المعتدين على مريم
بريتانيا هنتر إحدى المعتدين على مريم

 

ماريا فراس إحدى المعتديات على مريم
ماريا فرايز إحدى المعتديات على مريم

 


بريطانيا

محكمة بريطانية

عائلة مريم مصطفى

مريم مصطفى

الاعتداء على فتاة مصرية ببريطانيا

اخبار العالم

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