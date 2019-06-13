"سى.بى.سى" التايوانية: ناقلة تابعة لنا تعرضت لهجوم فى الشرق الأوسط

تايبه (رويترز)

قال مسئول كبير فى شركة "سى.بى.سى" الحكومية التايوانية، لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم فى وقت سابق اليوم الخميس.

وقال وو آى-فانج رئيس قسم البتروكيماويات فى الشركة لرويترز كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبا بتوقيت تايوان (0400 بتوقيت جرينتش)، وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

ووفقا لبيانات الشحن على ريفينيتيف، أيكون شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة فى خليج عمان قبالة ساحل إيران، بعد تحميل حمولتها من الرويس فى دولة الإمارات العربية المتحدة.