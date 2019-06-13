سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 04:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات فنزويلا تعتقل 17 شخصا بتهمة محاولة الانقلاب.. ومادورو يحذر جوايدو

الخميس، 13 يونيو 2019 02:54 م
سلطات فنزويلا تعتقل 17 شخصا بتهمة محاولة الانقلاب.. ومادورو يحذر جوايدو الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال 17 شخصاً واتهامهم بمحاولة تنفيذ "انقلاب"، فى الانتفاضة الفاشلة التى شهدتها البلاد ضد الرئيس نيكولاس مادورو فى 30 أبريل الماضى.

 

وقال النائب العام طارق وليام صعب: "نحقق مع 34 شخصاً، 17 منهم اعتقلوا وتم توجيه إليهم اتهام بتنفيذ محاولة انقلاب"

ووفقا لصحيفة "الاسبكتادور" المكسيكية فقد رفعت الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو، الحصانة عن 15 نائباً معارضاً، لدعمهم الانتفاضة الفاشلة التى قادها رئيس البرلمان خوان جوايدو الذى نصب نفسه رئيساً بالوكالة.

وحذر الرئيس الفنزويلى من أن "المعارضة تريد تنفيذ انقلاب فى فنزويلا ، لكنه لم ينجح"، وأقسم على أنهم لن يعودوا للأبد.

 

ورد مادورو على طلب جوايدو لأفراد القوات المسلحة اليوم رحيل مادورو من أجل أن تحل الازمة فى البلاد، قائلا: "مهما فعلوا فلن يكونوا قادرين على القيام بانقلاب، لأن هناك اتحاد مدني –عسكري قوي، وسلطة قوية فائمة وفقا للدستور".

 

كما أكد مادورو أن المعارضة ستواجه صعوبة بالغة فى تحقيق مهمتها إذا أصرت على الانقلاب ، مصرا على أن الحل الوحيد للنزاع السياسى فى البلاد هو الحوار الحقيقى.


فنزويلا

ازمة فنزويلا

انقلاب فنزويلا

نيكولاس مادورو

خوان جوايدو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مادورو يطالب ببطاقة الهجرة للكولومبيين الذين يدخلون فنزويلا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:04 م

10 معلومات لا تعرفها عن "كلاشينكوف AK-47 " الذى ترغب روسيا بتصنيعه فى فنزويلا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:18 م

سرقة البترول فى فنزويلا.. شركة النفط الوطنية: سينفذ خلال شهر.. فيديو

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:30 م

ذهب فنزويلا يتلاشى تحت حكم مادورو.. كاراكاس تفقد 20 طنا بعد سيطرة سيتى ودويتشيه بنك على ذهب بقيمة 1.4 مليار دولار..خبراء يكشفون: فقد أطنان بقيمة 840 مليون دولار وإرسال معظمها إلى تركيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:30 م

صور.. أنجلينا جولى تحث المجتمع الدولى على مساعدة أطفال فنزويلا

السبت، 08 يونيو 2019 07:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة