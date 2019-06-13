سلطات فنزويلا تعتقل 17 شخصا بتهمة محاولة الانقلاب.. ومادورو يحذر جوايدو

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال 17 شخصاً واتهامهم بمحاولة تنفيذ "انقلاب"، فى الانتفاضة الفاشلة التى شهدتها البلاد ضد الرئيس نيكولاس مادورو فى 30 أبريل الماضى.

وقال النائب العام طارق وليام صعب: "نحقق مع 34 شخصاً، 17 منهم اعتقلوا وتم توجيه إليهم اتهام بتنفيذ محاولة انقلاب"

ووفقا لصحيفة "الاسبكتادور" المكسيكية فقد رفعت الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو، الحصانة عن 15 نائباً معارضاً، لدعمهم الانتفاضة الفاشلة التى قادها رئيس البرلمان خوان جوايدو الذى نصب نفسه رئيساً بالوكالة.

وحذر الرئيس الفنزويلى من أن "المعارضة تريد تنفيذ انقلاب فى فنزويلا ، لكنه لم ينجح"، وأقسم على أنهم لن يعودوا للأبد.

ورد مادورو على طلب جوايدو لأفراد القوات المسلحة اليوم رحيل مادورو من أجل أن تحل الازمة فى البلاد، قائلا: "مهما فعلوا فلن يكونوا قادرين على القيام بانقلاب، لأن هناك اتحاد مدني –عسكري قوي، وسلطة قوية فائمة وفقا للدستور".

كما أكد مادورو أن المعارضة ستواجه صعوبة بالغة فى تحقيق مهمتها إذا أصرت على الانقلاب ، مصرا على أن الحل الوحيد للنزاع السياسى فى البلاد هو الحوار الحقيقى.