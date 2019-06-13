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سلاح الجو الروسى يشن 4 ضربات على الإرهابيين فى إدلب السورية

الخميس، 13 يونيو 2019 02:15 م
سلاح الجو الروسى يشن 4 ضربات على الإرهابيين فى إدلب السورية الجيش الروسى فى سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسى شن 4 ضربات على الإرهابيين في إدلب بسوريا وفق الإحداثيات، التى قدمها الجانب التركى

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس أن القيادة التركية توجهت بطلب إلى مركز المصالحة الروسى بسوريا للمساعدة في توفير الأمن لعسكرييها وشن ضربات على مواقع الإرهابيين فى إدلب.


وأضاف البيان "أنه وفق الإحداثيات التي أبلغنا بها الجانب التركى، نفذت القوات الجوية الروسية أربع هجمات، حيث تم القضاء على تجمعات كبيرة من المسلحين ومواقع للمدفعية الميدانية". 


وأشار البيان أيضا إلى أن نقطة مراقبة تابعة للجيش التركى فى إدلب أطلقت النار على إرهابيين حلفاء لـ"جبهة النصرة" على الرغم من اتفاق وقف النار، موضحًا أن التشكيلات المسلحة المتطرفة المقربة من "جبهة النصرة" رفضت وقف إطلاق النار واستمرت فى إطلاق المدفعية.
 

 


سوريا

ادلب

الجيش الروسى

روسيا

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