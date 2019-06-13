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سعر اليورو اليوم الخميس 13-6-2019 والعملة الأوروبية تتراجع فى ختام الأسبوع

الخميس، 13 يونيو 2019 01:05 م
سعر اليورو اليوم الخميس 13-6-2019 والعملة الأوروبية تتراجع فى ختام الأسبوع اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام

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سجل سعر اليورو الأوروبى تراجعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس الموافق 13-6-2019، مسجلا 18.86 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، فيما بلغ سعره فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.81 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، لينخفض سعره فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

18.87 جنيه للشراء

19.02 جنيه للبيع 

 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.86 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.86 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.84 جنيه للشراء

19.14 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.81 جنيه للشراء

18.95 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.93 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.80 جنيه للشراء

19 جنيه للبيع

 

 

 


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