سعر الريال السعودى اليوم الخميس 13-6-2019 والعملة تختتم الأسبوع على استقرار

كتبت- هبة حسام

اختتم سعر الريال السعودى، الأسبوع المصرفى الحالى على استقرار أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 13-6-2019، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 4.44 جنيه للشراء، و 4.47 جنيه للبيع، بينما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.44جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.38جنيه للشراء

4.51جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.41جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.42جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع