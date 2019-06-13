رئيس هيئة الرقابة الإدارية: الفساد عدو الشعوب الأكبر فى القارة الإفريقية

كتب إبراهيم حسان

قال اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الفساد هو العدو الأكبر لشعوب القارة الإفريقية، ويمثل تحديا هائلا أمام جهود التحول الديمقراطى وتحقيق الاستقرار وبناء دول قوية، قادرة على اختيار مقدراتها ومحاسبة المتورطين فى إعاقة تقدمها.

وأضاف سيف الدين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا الأول لمكافحة الفساد المنعقد حاليا فى شرم الشيخ، خلال المنتدى تم الاستماع إلى كثير من الكلمات ووجهات النظر المختلفة، من خلال جلسات جادة ترغب فى الوصول إلى آليات حاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه، فقد عرض الكل رؤيته واستفاد الجميع للآخر.

وأوضح سيف الدين ، أن مصر تجدد العهد على الاستمرار فى دعم وتعزيز الكوادر الإفريقية، سواء بالمنح التدريبية أو بالتعاون الدولى والمشاركة فى اللقاءات والمنتديات، وقد قامت مصر بالبدء فى تنفيذ 250 منحة تدريبية لكثير من العاملين بالأجهزة الرقابية، وعرض عدة دورات فى مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للعاملين بالبورصات والأجهزة الرقابية الإفريقية والعديد من كبار قادة الدول الإفريقية، كما تم الحرص على إطلاعهم على أفضل أساليب الممارسات الحديثة للحد من ظاهرة انتشار الفساد وسبل مكافحته ومنع حدوثه.