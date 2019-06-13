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رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم والاتصالات

الخميس، 13 يونيو 2019 06:43 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم والاتصالات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إتفاقية تعاون بين وزارات التربية والتعليم والإتصالات  وقطاع الأعمال العام بشأن  تحويل المبانى ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة أعمال الشباب.
 
وكان رئيس الوزراء قد ترأس إجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الخميس وتقدم بالتهنئة لأعضاء الحكومة بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة برئاسته، حيث تم حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يوم 14/6/2018، وبهذه المناسبة وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لجميع الوزراء على ما يبذلونه من جهد كبير فى خدمة الوطن والمواطنين، مطالباً بمضاعفة هذا الجهد خلال الفترة القادمة بما يلبى متطلبات وطموحات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.
 
 
 
 

بروتوكول تعاون

التربية والتعليم والإتصالات

مصطفى مدبولى

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