سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس أكاديمية البحث العلمى يفتتح ندوة "التصويب الجينى وأولويته لمصر"

الخميس، 13 يونيو 2019 03:16 م
رئيس أكاديمية البحث العلمى يفتتح ندوة "التصويب الجينى وأولويته لمصر" الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح صباح اليوم الخميس، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ندوة "تكنولوجيا التصويب الجيني وأولويته لمصر"، التى تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية وهى أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية بمسرح السلام بحضور أكثر من 400 باحث ومتخصص فى مجال الهندسة الوراثية، بحضور نخبة من العلماء البارزين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية وأعضاء اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية، وتهدف الندوة إلى تنمية الوعى عند الباحثين عن التعديل الوراثى وتطبيقاته، ومناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة للتحسين الوراثى وتطبيقاتها فى مجال الزراعة والغذاء والصحة، وتقييم النتائج الحالية لتقنيات التصويب الوراثى التى استخدمت كوسائل حديثة آمنة فى التحسين الوراثى فى كافة الكائنات.
 
وفى كلمته أكد الدكتور محمود صقر حرصه حضور الندوة رغم ارتباطه بمواعيد أخرى لما لها من أهمية مع تنامى النجاحات فى تطبيقات " تكنولوجيا التصويب الجينى وأولوياته لمصر"  فى كافة المجالات وهى تقنية لا يتجاوز عمرها بضع سنين فقط وذلك لتحديد السبل التى تحقق اهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة وخطتها الإستراتيجية في العلوم والابتكار 2030 وخاصة فى مجال التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل، وهي من أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وانعكاسات هذه التكنولوجيا على المجتمع ومن ثم وضع آليات وسبل لانطلاقة هذه التكنولوجيا وتحديد التوافق بما لها وما عليها من الجوانب الأخلاقية في ظل النظام العالمي الذي يحكمه اتفاقيات وقوانين دولية وذلك لمنفعة البشرية.
 
 
 
 
 
 

البحث العلمى

اكاديمية البحث العلمى

التصويب الجينى

محمود صقر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة