رئيس أكاديمية البحث العلمى يفتتح ندوة "التصويب الجينى وأولويته لمصر"

افتتح صباح اليوم الخميس، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ندوة "تكنولوجيا التصويب الجيني وأولويته لمصر"، التى تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية وهى أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية بمسرح السلام بحضور أكثر من 400 باحث ومتخصص فى مجال الهندسة الوراثية، بحضور نخبة من العلماء البارزين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية وأعضاء اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية، وتهدف الندوة إلى تنمية الوعى عند الباحثين عن التعديل الوراثى وتطبيقاته، ومناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة للتحسين الوراثى وتطبيقاتها فى مجال الزراعة والغذاء والصحة، وتقييم النتائج الحالية لتقنيات التصويب الوراثى التى استخدمت كوسائل حديثة آمنة فى التحسين الوراثى فى كافة الكائنات.

وفى كلمته أكد الدكتور محمود صقر حرصه حضور الندوة رغم ارتباطه بمواعيد أخرى لما لها من أهمية مع تنامى النجاحات فى تطبيقات " تكنولوجيا التصويب الجينى وأولوياته لمصر" فى كافة المجالات وهى تقنية لا يتجاوز عمرها بضع سنين فقط وذلك لتحديد السبل التى تحقق اهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة وخطتها الإستراتيجية في العلوم والابتكار 2030 وخاصة فى مجال التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل، وهي من أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وانعكاسات هذه التكنولوجيا على المجتمع ومن ثم وضع آليات وسبل لانطلاقة هذه التكنولوجيا وتحديد التوافق بما لها وما عليها من الجوانب الأخلاقية في ظل النظام العالمي الذي يحكمه اتفاقيات وقوانين دولية وذلك لمنفعة البشرية.