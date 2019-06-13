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دراسة: الكالسيوم يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الخميس، 13 يونيو 2019 09:30 م
دراسة: الكالسيوم يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الكالسيوم
كتب بيتر إبراهيم

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الكالسيوم هو أحد المعادن الهامة في الجسم، حيث إن حوالي 99٪ من الكالسيوم في الجسم يكون في الهيكل العظمي وباقي العظام والأسنان، في حين أن الــ 1٪ المتبقية تدعم وظائف التمثيل الغذائي المختلفة، بما في ذلك الإشارات الخلوية، تجلط الدم، وتقلص العضلات، وظائف الأعصاب، وتنظيم ضربات القلب وإفراز الهرمونات.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشار الباحثون إلى أن منتجات الألبان مثل الحليب والجبن هي مصادر غنية بالكالسيوم إضافة إلى الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير والبروكلي، وكذلك سمك السلمون والسردين واللوز وبذور عباد الشمس.

وتوصل الباحثون في معرض أبحاثهم إلى أن كبار السن الذين يتناولون المنتجات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم يومياً أقل عرضة للإصابة بامراض القلب والأوعية الدموية، لافتين إلى أن مستويات الكالسيوم ليس لها علاقة بالكسور أو السكتة الدماغية.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، أكد الباحثون أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 51-70 ويجب أن يحصلون على 1000 مجم من الكالسيوم يوميا، أما المرأة تحصل على 1200 مجم يوميا بداية من سن 51 عاماً.

 

 


الكالسيوم

فوائد الكالسيوم

السكتة الدماغية

فوائد الحليب

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