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دبلوماسى صينى: نمو ملحوظ فى العلاقات مع القاهرة ونتوقع 500 ألف سائح لمصر

الخميس، 13 يونيو 2019 10:33 ص
دبلوماسى صينى: نمو ملحوظ فى العلاقات مع القاهرة ونتوقع 500 ألف سائح لمصر سائحون صينيون
كتبت إنجى مجدى

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قال شي يوين المستشار الثقافى الصينى لمصر، إنه من المتوقع أن يزور مصر المزيد من السياح الصينيين فى السنوات المقبلة، مشيرا إلى استمرار العلاقات فى النمو بين البلدين.

وأوضح شى فى تصريحات لوكالة شينخوا الصينية، الخميس، أن ما يقرب من نصف مليون سائح صينى  زاروا مصر عام 2018 مقارنة بـ 300 ألف عام 2017، و"هى قفزة كبيرة" بحسب تعليقه.

 

 ويتوقع الدبلوماسى الصينى أن يتجاوز عدد الزوار الصينيين 500 ألف زائر خلال عام 2019، مشيرا إلى أن الجهود المستمرة التى تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والقضاء على الإرهاب، وخاصة فى المواقع التراثية، ستشجع المزيد من الصينيين على زيارة البلاد.

وكشف عن ان الصين ومصر أجرتا مناقشات رسمية حول تنظيم معرض للسياحة فى بكين. مضيفا "إن السياح الصينيين يعشقون الآثار المصرية، والمواقع الأثرية المصرية معروفة جيدا للصينيين".

 

وفى نوفمبر 2017، بدأ أول فريق آثار صينى أعمال الحفر فى معبد مونتو فى مجمع معبد الكرنك بمدينة الأقصر.

 ويقول شى إنه سيتم إنشاء مركز صينى للتنقيب عن الآثار فى الأقصر: "نحن الآن بصدد إرسال الطلب إلى وزارة الخارجية المصرية لمساعدتنا فى استكمال إجراءات إنشاء المركز".

 


الصين

السياحة

مصر

الاثار

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