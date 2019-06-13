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دبلوماسى أمريكى: إيران تدفع ثمن الكساد الاقتصادى بسبب تصرفات نظامها الحاكم

الخميس، 13 يونيو 2019 09:39 ص
دبلوماسى أمريكى: إيران تدفع ثمن الكساد الاقتصادى بسبب تصرفات نظامها الحاكم براين هوك
واشنطن (أ ش أ)

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أكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون إيران والمستشار الأعلى لشؤون السياسة فى وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك استمرار الضغط الاقتصادى على إيران لتغيير سلوكها، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية المستمرة قد نجحت.

وقال براين هوك ـ في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية الفضائية بثت اليوم الخميس، "إن النظام الإيرانى يدفع ثمن "الكساد" الاقتصادى بسبب تصرفه كنظام خارج عن القانون وتهديده جيرانه" ، وأضاف ، أنه بسبب العقوبات، تراجعت مداخيل إيران المالية، واضطرت إلى تخفيض ميزانيتها العسكرية بنسبة 29 في المائة، وقد أبلغت حلفاءها من الحوثيين والمليشيات الشيعية أنها لن تكون قادرة على إمدادهم بالقدر ذاته من الأموال.


وأشار إلى أن إيران كانت تؤمن 70 في المائة من ميزانية حزب الله اللبناني، وهو ما يقدر بحوالى 700 مليون دولار سنويا، لكنه الآن يعاني من تراجع التمويل الإيراني، لذلك أطلق حملة تبرعات في لبنان لتمويل عملياته من أجل تعويض نقص الأموال.


وعن الإجراءات الأمنية التى ستتخذها الولايات المتحدة لتأمين حلفائها بعد إعلان الحوثيين استهداف مطار أبها السعودى، قال "إن الولايات المتحدة اعترضت العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية التى تصل الحوثيين من قبل، وسوف تستمر فى اعتراضها.


ودعا هوك الحوثيين إلى المشاركة في عملية سياسية فى اليمن بقيادة الأمم المتحدة بدلا من شن هجمات.

 

 


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