داعش يهدد برشلونة للمرة الثالثة خلال شهر

قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إن تنظيم داعش الإرهابى أصدر تهديدا جديدا ضد مدينة برشلونة الإسبانية ، ونشر صورة لكنيسة العائلة المقدسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن داعش هدد برشلونة منذ 21 يوما بشن هجمات، وفى غضون 15 يوما فقط، أصدر تهديدا آخر، والآن وقع التهديد الثالث فى فترة زمنية قصيرة.

وقامت الشرطة الكتالونية بتحذير السكان عبر الشبكات الاجتماعية ، وقامت بوضع الضوابط الأمنية للكشف عن الإرهابيين.

وأوضحت الصحيفة أنه من الواضح ان برشلونة أصبحت قضية معلقة فى أجندة الارهابيين المنتمين الى تنظيم داعش.

ومنذ ديسمبر 2017 ، تظهر أسبانيا وخاصة برشلونة على ملصقات داعش.





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