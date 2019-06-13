سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 07:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

داخلية فرنسا: الشرطة استخدمت رصاص مطاطى وقنابل غاز بأكثر من 200% فى 2018

الخميس، 13 يونيو 2019 07:02 م
داخلية فرنسا: الشرطة استخدمت رصاص مطاطى وقنابل غاز بأكثر من 200% فى 2018 استخدام قنابل الغاز فى التظاهرات بفرنسا
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المفتشية العامة للشرطة الوطنية بوزارة الداخلية الفرنسية، فى تقرير لها، إن استخدام قاذفات الرصاص الدفاعية ( الرصاص المطاطى) "LBD" والقنابل المسيلة للدموع من قبل ضباط الشرطة، أكثر من 200٪ فى عام 2018.

ووفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية، أشار التقرير إلى أن الزيادة تتركز خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، وهى الفترة التى بدأت فيها "السترات الصفراء" التظاهر، حسبما اعلنت المفتشية فى تقريرها اليوم الخميس أعلن الخميس 13 يونيو.

فى عام 2018، استخدمت الشرطة 19071 من ذخيرة LBD و 5420 طلقة من قنابل الغاز لفض التجمعات، بزيادة 203٪ و 296٪ عن العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن "قوة الشرطة".

كما أشارت المفتشية العامة للشرطة الفرنسية، إلى حققت فى 265 حالة استخدام مفرط للقوة منذ بداية الحركة وأن 40٪ منهم قد تم إرسالهم إلى العدالة.

 


فرنسا

الشرطة الفرنسية

السترات الصفراء

المفتشية العامة للشرطة الفرنسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة