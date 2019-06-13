داخلية فرنسا: الشرطة استخدمت رصاص مطاطى وقنابل غاز بأكثر من 200% فى 2018

كتب: أحمد علوى

قالت المفتشية العامة للشرطة الوطنية بوزارة الداخلية الفرنسية، فى تقرير لها، إن استخدام قاذفات الرصاص الدفاعية ( الرصاص المطاطى) "LBD" والقنابل المسيلة للدموع من قبل ضباط الشرطة، أكثر من 200٪ فى عام 2018.

ووفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية، أشار التقرير إلى أن الزيادة تتركز خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، وهى الفترة التى بدأت فيها "السترات الصفراء" التظاهر، حسبما اعلنت المفتشية فى تقريرها اليوم الخميس أعلن الخميس 13 يونيو.

فى عام 2018، استخدمت الشرطة 19071 من ذخيرة LBD و 5420 طلقة من قنابل الغاز لفض التجمعات، بزيادة 203٪ و 296٪ عن العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن "قوة الشرطة".

كما أشارت المفتشية العامة للشرطة الفرنسية، إلى حققت فى 265 حالة استخدام مفرط للقوة منذ بداية الحركة وأن 40٪ منهم قد تم إرسالهم إلى العدالة.