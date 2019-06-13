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حتى عند الأطفال الصغار: ارتفاع الوزن = ارتفاع ضغط الدم

الخميس، 13 يونيو 2019 10:00 م
حتى عند الأطفال الصغار: ارتفاع الوزن = ارتفاع ضغط الدم السمنة
كتب بيتر إبراهيم

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نشرت دراسة اليوم في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، وهي مجلة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) أكدت أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يبلغ عمرهم أربعة أعوام لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في سن السادسة ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية في المستقبل.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال مؤلف الدراسة الدكتور "إيناكي جالان" من معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد بإسبانيا: "الأسطورة التي تقول إن الوزن الزائد عند الأطفال ليس له عواقب المشكلة الصحية".

وتابع "جالان"، يجب على الآباء أن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا مع الأطفال الصغار وأن يقدموا نظامًا غذائيًا صحيًا، ويجب أن تتخلى النساء عن الأوزان الزائدة قبل الحمل، ويتجنبن زيادة الوزن أثناء الحمل، والإقلاع عن التدخين، لأن هذه كلها عوامل خطر مؤكدة لسمنة الأطفال".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد سمنة الأطفال واحدة من أخطر تحديات الصحة العامة في القرن الحادي والعشرين، فالمشكلة عالمية وانتشارها ارتفع بمعدل ينذر بالخطر، وفي عام 2016 ، كان أكثر من 41 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن.

وقال الدكتور جالان: "هناك سلسلة من المخاطر، حيث تؤدي زيادة الوزن والسمنة إلى ارتفاع ضغط الدم ما يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إذا سمح لها بالتتبع في مرحلة البلوغ".

وأضاف الدكتور "جالان" أن أفضل طريقة للحفاظ على وزن صحي وفقدان الوزن الزائد هي ممارسة الرياضة وتناول وجبات صحية، بالإضافة إلى الدور الرئيسي للآباء والأمهات فى الحفاظ على صحتهم.

 

 


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اضرار السمنة

ارتفاع ضغط الدم

زيادة الوزن

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