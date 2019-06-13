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حبس 7 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدرجات البخارية بالجيزة

الخميس، 13 يونيو 2019 03:37 م
حبس 7 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدرجات البخارية بالجيزة سرقة دراجات بخارية - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 7 عاطلين، تخصصوا فى سرقة الدراجات البخارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط أفراد تشكيل عصابى فى سرقة عدد كبير من الدراجات البخارية، وبيعها لعملائهم.
 
وبالحصول على إذن من النيابة، وإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، تبين أنهم "عاطلين"، سبق اتهام عدد منهم فى قضايا سابقة.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن الدراجات البخارية المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

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سرقة السيارات

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