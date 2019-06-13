حبس عنصر إجرامى ضبط بحوزته 3 أسلحة نارية و6 كيلو بانجو بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح للتحقيق برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، حبس عنصر إجرامى، ضبط بحوزته 3 قطع سلاح و6 كيلو بانجو، بقصد الاتجار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، ومعاونه النقيب أحمد شويخ، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم كفر نشوة منيا القمح، بحوزته 3 أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد روسى، و8 طلقات و6 كيلو بانجو، بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.