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حبس عاطل ضبط وبحوزتة 23 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الخميس، 13 يونيو 2019 11:52 ص
حبس عاطل ضبط وبحوزتة 23 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية حبس
المنوفية _محمد فتحى

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قرر عمرو هاشم وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 23 تذكرة هيروين وسلاح أبيض، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين، من ضبط "هيثم .ف .أ" 41 عاما، وبحوزته 23 تذكرة هيروين وسلاح أبيض، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

 


امن المنوفيه

محافظه المنوفيه

مواد مخدره

تذكره هيروين

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