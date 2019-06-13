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حالة الطقس اليوم الخميس 13/6/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 13/6/2019 فى مصر والدول العربية درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

 كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها بقليل.

 ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً بوجه عام

 وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

 وفى خليج العقبة

 - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة

 - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). 

 - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً إلى معتدلاً بوجه عام

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً فى المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً فى باقى المناطق نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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