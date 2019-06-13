"تليجراف": أصابع الاتهام تشير إلى إيران فى حادث خليج عمان

كتب بلال رمضان

قالت صحيفة "تليجراف" إن الاتهامات الأولية فى واقعة ضرب ناقلتى نفط فى خليج عمان، اليوم الخميس، سوف تتوجه إلى إيران.

وذكرت صحيفة "تليجراف"، أنه على الرغم من عدم تقديم أى من شركتى الشحن البحرى أو البحرية الأمريكية أى اتهامات فورية، إلا أن الشكوك المبكرة ستقع على إيران.

يشار إلى أن ناقلة النفط الأولى وهى LR2 Front Altair وتم بناؤها فى عام 2016 حمولة وزنها 110 آلاف طن، مادة النافتا إلى اليابان، وقد شوهدت للمرة الأخيرة فى خليج عمان قبالة ساحل إيران، بعد تحميل حمولتها من الرويس فى دولة الإمارات العربية المتحدة.



آثار تعرض ناقلة النفط للضرب بطوربيد أسفل الماء

أما ناقلة النفط الثانية، وهى "كوكوكا كاريدجس" التى تبلغ حمولتها 27 ألف طن، والتى بنيت فى عام 2010، كانت فى طريقها من السعودية إلى سنغافورة وعلى متنها شحنة من الميثانول.



النيران تلتهم ناقلة النفط بعد ضربها فى خليج عمان بطوربيد

وأوضحت المصادر أنه "تم اختراق الهيكل فوق خط المياه على جانبها الأيمن وجرى الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم لكن هناك إصابة طفيفة واحدة فقط".

وفى نفس السياق، قال وسيط نقل بحرى لـ"رويترز" إن الانفجار ربما يكون بسبب لغم مغناطيسى فى "كوكوكا"، لافتا إلى أن جميع أفراد الطاقم تركوا السفينة بأمان وانتشلوا من قبل السفينة "كوستال آيس"، وأن "كوكوكا كاريدجس" بدون أى طاقم على متنها".

وكشفت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، الخميس، عن أن حادث السفن فى خليج عمان وقع على بُعد 45 كم من ساحل إيران.