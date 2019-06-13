تعرف على جهود مديريات الأمن لإزالة تعديات أملاك الدولة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

ونجحت مديرية أمن القليوبية في تأمين تنفيذ 22 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وآمنت مديرية أمن الغربية 12 قرار إزالة لحالات تعدى، وآمنت مديرية أمن أسوان تنفيذ 11 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة .

وتمكنت مديرية أمن كفرالشيخ من تأمين تنفيذ 9 قرارات إزالة لحالات تعدى، فيما آمنت مديرية أمن المنوفية تنفيذ 7 قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة، وآمنت مديرية أمن قنا تنفيذ 7 قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة .