سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 04:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة السعودية بنسبة 1.6% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 13 يونيو 2019 02:44 م
تراجع بورصة السعودية بنسبة 1.6% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.58% خاسراً 143.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8941.51 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق الموازية- نمو بنسبة 0.31% خاسراً 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3537.26 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 183.5 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 17 شركة، فيما تراجعت 169 شركة. 
 
وتراجع 21 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.85%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.80%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.70%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.63%.
 
وجاء سهم "مسك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.80%، تليه ميدغلف للتأمين بنسبة 2.46%، ثم أليانز إس إف بنسبة 1.72%، فيما تصدر سهم "الدرع العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.71% ثم الصقر للتأمين بنسبة 4.24%، ثم تهامه بنسبة 4.06%.
 

بورصة السعودية

سوق الأسهم السعودية

السعودية

اقتصاد السعودية

بورصة

البورصة

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع بورصة السعودية 1.06% بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:23 م

ارتفاع بورصة السعودية بنسبة 1.72% بختام التعاملات مدفوعاً بصعود أسهم الاتصالات

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:40 م

فى آخر جلسات مايو.. ارتفاع بورصات السعودية ودبى والبحرين.. وتباين الكويت

الخميس، 30 مايو 2019 10:00 م

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:15 م

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 18 قطاعا على رأسها التأمين

الإثنين، 27 مايو 2019 02:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة