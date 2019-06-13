تراجع بورصة السعودية بنسبة 1.6% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.58% خاسراً 143.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8941.51 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق الموازية- نمو بنسبة 0.31% خاسراً 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3537.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 183.5 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 17 شركة، فيما تراجعت 169 شركة.

وتراجع 21 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.85%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.80%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.70%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.63%.

وجاء سهم "مسك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.80%، تليه ميدغلف للتأمين بنسبة 2.46%، ثم أليانز إس إف بنسبة 1.72%، فيما تصدر سهم "الدرع العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.71% ثم الصقر للتأمين بنسبة 4.24%، ثم تهامه بنسبة 4.06%.