تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.28% خاسرا 116.40 نقطة ليصل إلى مستوى 8968.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 86.9 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما تراجعت 160 شركة.

وتراجع 20 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.42%، ثم قطاعى البنوك والطاقة بنسبة 1.37%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.20%.

وجاء سهم "مسك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.23%، تلاه مجموعة السريع بنسبة 4.79%، ثم أليانز إس إف بنسبة 4.10%، فيما تصدر سهم "الكابلات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.53% ثم صناعات كهربائية بنسبة 3.15%، ثم تهامة بنسبة 2.58%.