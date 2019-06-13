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تجديد حبس رؤوف بطرس غالى بتهمة تهريب اثار

الخميس، 13 يونيو 2019 03:32 م
تجديد حبس رؤوف بطرس غالى بتهمة تهريب اثار وزير المالية السابق يوسف بطرس-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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جددت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، حبس   بطرس رؤوف غالى شقيق  وزير المالية الأسبق يوسف بطرس، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، فى القضية 36 لسنة 2018. 
 
 
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، كلف فى 30 يونيو الماضي وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.
 
وكانت النيابة العامة المصرية، تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد الخبراء المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.‎
 

حبس شقيق بطرس غالي

جنايات القاهرة

محكمة عابدين

تهريب الاثار

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