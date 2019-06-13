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بوجدانوف يبحث مع وزير خارجية "الوفاق الوطنى" التسوية فى ليبيا

الخميس، 13 يونيو 2019 08:36 م
بوجدانوف يبحث مع وزير خارجية "الوفاق الوطنى" التسوية فى ليبيا ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ

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 بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد طاهر سيالة، تسوية الأزمة في ليبيا.
 
وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - إن سيالة اتصل بـ بوجدانوف لاطلاعه على مبادرات جديدة طرحتها حكومة الوفاق الوطني لتسوية الأزمة الليبية.
 
وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن مطلع أبريل الماضي، بدء الهجوم باتجاه طرابلس من أجل تحرير العاصمة من المليشيات الإرهابية.

ميخائيل بوجدانوف

الشرق الأوسط

خليفة حفتر

ليبيا

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