بلجيكا تعتزم استقبال 6 من أيتام مقاتلى داعش

بروكسل (أ ش أ)

أعلن وزير المالية البلجيكى ألكسندر دى كرو، اليوم الخميس، أن بلاده ستستقبل ستة من أيتام مقاتلى داعش، قادمين من مخيمات يسيطر عليها الأكراد فى سوريا.

وقال الوزير البلجيكي -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن "هؤلاء أطفال وُلِدوا في بلدنا، وهم لا يملكون عائلة الآن"، مشيرًا إلى أن فرنسا وهولندا والنرويج اتخذت إجراءات مماثلة مؤخرًا.



وأضاف أن قرار استلام الأطفال اُتخذ أثناء جلسة وزارية مصغرة، فيما لم يحدد تاريخا معلوما لعملية التسليم.



وكانت فرنسا قد تسلمت 12 طفلا مقيما فى مخيمى "الهول" و"روج" بمحافظة الحسكة شمال شرقى سوريا، فيما استقبلت هولندا طفلين هولنديين كانا يقطنان في مخيم "عين عيسى" بمحافظة الرقة شمال شرقى سوريا.