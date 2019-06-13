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بتخس من غير ما تحس.. اعرف أسباب فقدان الوزن غير المقصود

الخميس، 13 يونيو 2019 07:00 ص
بتخس من غير ما تحس.. اعرف أسباب فقدان الوزن غير المقصود فقدان الوزن
كتبت إيناس البنا

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يمكن أن يكون سبب فقدان الوزن عن غير قصد بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب أو أسباب مرضية مثل السرطان والالتهابات والأمراض المزمنة والمخدرات وتعاطي المخدرات والضغط. 
 
كما يمكن أن يكون سببها أيضا،  وفقا لموقع  MedlinePlus مشاكل  في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والطفيليات والتهابات البنكرياس واضطرابات الأكل والسكر غير المشخص أو مشاكل الغدة الدرقية.
 
ولكن  فقدان الوزن بشكل غير مقصود والذي يمثل أكثر من 5 ٪ من إجمالي وزن الجسم أو أكثر من 10 أرطال خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر و 12 شهرًا يعد مصدر قلق، وهناك العديد من الأسباب المحتملة لفقدان الوزن بشكل غير مقصود ، وسيقوم الفريق الطبى  بإجراء فحص جسدي يتضمن أسئلة حول النظام الغذائي والجوع وممارسة الرياضة والحالة المزاجية ، وكذلك مقدار التبول والعطش ،  وما هي الأدوية التي يتم تناولها .
 
قد يتم إجراء اختبارات لمرض أديسون ومرض الاضطرابات الهضمية والسكري ووظيفة الغدة الدرقية والسل وفيروس العوز المناعي البشري لتحديد المسار الصحيح للعلاج، وبناءً على نتائج الاختبارات ، قد يتوصل مقدم الرعاية الصحية إلى خطة النظام الغذائي ، أو يكتب الإحالة إلى أخصائي التغذية ، أو يصف العلاج أو يوصي بالأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. في حالات فقدان الوزن الشديد ، يمكن إعطاء المرضى الطعام من خلال أنبوب التغذية.
 
 

فقدان الوزن

نقص التغذية

الغدة الدرقية

السكر

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